Il 12 febbraio è uscito il primo album del rapper licatese Bummarda, giovane studente che, ormai da un po’ di mesi, si diletta nella composizione di canzoni rap. In questo EP Antonino ha trattato diversi temi a lui cari come la famiglia, l’amore, l’amicizia e inoltre ha dedicato una canzone alla nostra città. Il pezzo in questione è intitolato 92027 ed è un invito verso i licatesi a credere nei propri sogni nonostante i limiti e gli ostacoli che la nostra realtà spesso ci pone di fronte.

Nella canzone vengono citati quartieri di Licata, viene citato lo sbarco degli americani nelle coste licatesi che ha dato il via alla liberazione della nostra nazione nel 1943, viene esaltata l’abilità di certi licatesi che con dedizione e con tanto sudore sono riusciti a creare delle belle realtà nel nostro paese. Bummarda ha scritto un vero e proprio inno per il nostro paese che sia di ispirazione per molti giovani!

L’intero ep lo si trova sul canale YouTube bummarda.