Sarà pubblicato nei prossimi giorni, sul sito internet del Comune, l’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione dei “Buoni Spesa/Voucher” per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

A darne annuncio alla Cittadinanza il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore ai servizi sociali Calogero Scrimali nell’ambito delle misure straordinarie indirizzate al sostegno dei nuclei familiari alle prese con difficoltà economiche acuite dall’emergenza Covid-19.

“L’Amministrazione Comunale, – sono le parole del Sindaco Galanti – soprattutto in questo momento di crisi economica acuita dall’emergenza Covid-19 è particolarmente sensibile alle necessità delle famiglie in difficoltà. Per cui, nei prossimi giorni, sarà pubblicato sul sito internet del Comune l’avviso riguardante l’assegnazione dei buoni spesa/voucher del valore nominale di euro dieci, venti, cinquanta e cento, che, finanziati ai sensi dell’ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020, permetteranno ai nuclei familiari in stato di necessità di poter agevolmente ottenere prodotti alimentari. Il predetto avviso – conclude il Sindaco – prevede che l’istanza di accesso al beneficio dovrà essere inoltrata dai richiedenti dal 9 dicembre 2020 al 9 gennaio 2021 all’indirizzo email: [email protected]

“Sarà l’Ufficio Servizi Sociali – rende noto l’Assessore Scrimali – ultimate le operazioni di verifica delle istanze pervenute e pubblicate nell’Albo Pretorio on-line del Comune le graduatorie dei soggetti aventi diritto e degli esclusi, a contattare telefonicamente i beneficiari indicando la data e l’ora in cui dovranno recarsi presso gli uffici comunali per ricevere il buono spesa assegnato, al fine di evitare assembramenti. I buoni spesa potranno essere spesi negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. Gli esercizi commerciali convenzionati – conclude l’Assessore – potranno essere individuati, tramite l’apposito elenco consultabile sul sito internet del Comune”.