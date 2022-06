Pubblicità

Per il periodo che va dal 4 luglio al 18 settembre 2022, l’orario settimanale di lavoro per il personale comunale, di cui l’orario di servizio si articola su 5 giorni settimanali, verrà rimodulato nel seguente modo:

dal lunedì al venerdì entrata antimeridiana dalle ore 7:30 alle ore 14:06;

il martedì un solo rientro pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 (eliminato temporaneamente il rientro del giovedì).

Lo rende noto Laura Tartaglia, Segretario Generale del Comune che ha disposto la rimodulazione dell’orario dei dipendenti per il periodo estivo (Determinazione n. 13 dell’8 giugno 2022).

Rimane invariato, invece, l’orario di servizio del personale con orario part-time.

Resta ferma la disciplina dell’orario di lavoro per alcune categorie che per la natura delle prestazioni eseguite non adottano la settimana corta .