Gonfiabili e giostrine per la gioia dei più piccoli all’evento “Aspettando la Befana” organizzato dall’Associazione Licata 92027

Dal 4 al 7 Gennaio 2023 apre il villaggio enogastronomico a Piano Mangiacasale, evento principale del Natale licatese, un piccolo festival tra gusto e storia in un luogo magico.

Ma perchè si chiama proprio Mangiacasale? Ce lo racconta il Prof. e Storico Calogero Carità Onorio:

“Secondo la tradizione, quando venne edificato il bastione che doveva proteggere dalla parte orientale le mura della città, sarebbero state usate le pietre di un vecchio casale di epoca molto antica. E i licatesi, come sono soliti, subito sparsero la voce che i giurati della città si “mangiarono un casale” per costruire quel baluardo. Così nacque il toponimo MANGIACASALE che va dalla parte terminale di Via Solferino, Via Nazario Sauro e parte della Villa Regina Elena”.