La FIV, Federazione Italiana Vela, dal 18 al 20 giugno organizza anche quest’anno il VELA DAY, un evento che vede la collaborazione di Kinder joy of moving, delle sezioni locali della Lega Navale Italiana e delle varie società affiliate. L’iscrizione al VELA DAY ed alle iniziative collegate è libera e gratuita, a partire dai sei anni compiuti. Lo scopo del VELA DAY è quello di avvicinare giovani ed adulti alle attività marinare e all’affascinante mondo della vela. La Lega Navale Sezione di Licata accoglierà tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa presso la base nautica della Lega Navale di Licata presso lo stabilimento balneare OASI BEACH, in contrada Playa, nella giornata di sabato 19 giugno a partire dalle ore 10 sino alle ore 18. Durante l’incontro e per l’occasione verranno effettuate iscrizioni gratuite temporanee alla FIV. Saranno distribuiti attestati di partecipazione e numerosi gadget gratuiti.