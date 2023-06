Pubblicità

Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina per rimuovere i pericoli causati dal cedimento di grosse porzioni della facciata esterna dell’area soprastante la Tholos di via Guglielmo Marconi. Sul posto anche la Polizia Municipale che sta regolamentando la viabilità. Al momento, via Marconi è chiusa al transito.