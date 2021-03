“A nome mio personale esprimo la mia solidarietà all’ex assessore comunale Paolo Licata per l’aggressione subita nei giorni scorsi da un gruppo di giovanissimi dopo averli redarguiti e richiamati .

Gesti deprecabili che vanno condannati”.

Sono le parole del deputato regionale On. Carmelo Pullara Presidente e segretario politico organizzativo di “ONDA”.

“Apprendo con amarezza e sgomento-dichiara Pullara- della vile aggressione subita dall’ex assessore comunale di Licata Paolo Licata colpito alla testa con una grossa pietra lanciata da un gruppetto di giovanissimi e finito in ospedale con 30 giorni di prognosi.

L’ex assessore-continua Pullara- aveva sorpreso un gruppetto di giovanissimi mentre creavano danni alla villa comunale e quindi si è sentito in dovere di richiamarli e per tutta risposta è stato aggredito..

Gesti che vanno assolutamente condannati.

Auguro una pronta guarigione all’ ex assessore Licata -conclude Pullara nel contempo chiedo una maggiore azione di controllo del territorio.”