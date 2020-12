La conferenza stampa di presentazione delle iniziative natalizie è stata l’occasione per il Sindaco Pino Galanti di rinnovare gli appelli alla prudenza. “Non si affittino di nascosto appartamenti o magazzini dove potersi riunire o aggregare per giocare a carte o altro. Quella che stiamo vivendo resta una fase complicata in cui vanno rispettate le regole contenute nel Dpcm perchè ne va della salute di tutti noi. Il Covid – continua Galanti – non è sconfitto e bisognerà mantenere alta l’attenzione”.