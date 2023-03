Pubblicità

Domenica 2 aprile, presso il chiostro Sant’Angelo, si svolgerà la serata inaugurale della mostra temporanea realizzata dal maestro musivo Giuseppe Cammilleri. L’evento è organizzato da gruppo archeologico Finziade pro loco Licata e l’architetto Caterina Mannino e ha come obiettivo quello di valorizzazione un artigiano straordinario che riesce a creare vasi in terracotta e quadri partendo dalle conchiglie. Cammilleri infatti raccogli gusci di molluschi per poi frantumarli e ricavare tessere di diverse forme, misure e colori per dare vita a opere a mosaico uniche. Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare per ammirare dal vivo questi capolavori. La mostra sarà visitabile dal 2 aprile al 13 maggio la mattina dalle 9 alle 13. Il pomeriggio prenotando tramite il numero in locandina.