Da domani Licata, come il resto della Penisola, sarà zona rossa in prossimità del weekend pasquale. Oggi però (soprattutto di pomeriggio) in giro sembrava un giorno qualunque di un normale periodo senza pandemia. Centinaia di auto a spasso al porto, a Marianello, alla Giummarella. Capannelli di persone all’esterno di bar, gelaterie e attività commerciali. Con poche, pochissime mascherine indossate. Per carità, tutto bene se non ci trovassimo da oltre un anno alle prese con una pandemia ancora pericolosamente in auge. Le immagini di oggi fanno purtroppo il paio con quelle di domenica scorsa quando alla Giummarella piuttosto che a Marianello abbiamo documentato assembramenti e un utilizzo della mascherina limitatissimo per non dire quasi nullo. Va bene godersi le ultime ore di libertà nei movimenti prima di tre giorni di limitazioni ma così No. Così non andrà tutto bene.