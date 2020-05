Il Santuario è pronto da lunedì 18 Maggio per le celebrazioni in presenza dei fedeli. Il numero massimo di posti sarà 81. Le celebrazioni con gli orari al momento sperimentale saranno due nei giorni feriali e due nei giorni festivi, in base alle esigenze si ci regolerà successivamente.

“Da lunedì 18 Maggio riprenderemo le celebrazioni delle Sante Messe in Santuario aperte al pubblico fino al raggiungimento del numero limite. Invitiamo i fedeli ad arrivare molto prima dell’inizio della celebrazione. Le celebrazioni al momento in via sperimentale saranno ai seguenti orari: GIORNI FERIALI ore 09:00 e 18:30; GIORNI FESTIVI ore 11:00 e 18:30

La celebrazione delle ore 11 dei festivi sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Santuario e poi visibile sul canale youtube”.