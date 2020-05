Da Curella Marmi una bellissima targa in dono alla Pro Sant’Angelo e alla città

ADV

La ditta Curella Marmi ha voluto far dono all’associazione Pro Sant’Angelo e alla città di una targa interamente realizzata a mano su marmo di Carrara recante l’immagine del Santo Patrono martire carmelitano. L’opera, di pregevole fattura, è stata collocata in maniera provvisoria sulla facciata esterna della Chiesa patronale, in Piazza Sant’Angelo. Una copia più piccola è stata realizzata anche per Vivere Licata, l’associazione che si occupa dei ceri votivi a cui verrà regalata nei prossimi mesi, sempre da Curella Marmi, anche una “ntorcia” di marmo da esporre in sede.