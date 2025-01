La Commissione Pubblici spettacoli dopo essersi riunita, ha rilasciato la certificazione di agibilità per la curva sud dello stadio Dino Liotta rimasta chiusa finora in attesa del completamento dei lavori che, come noto, hanno riguardato la ristrutturazione dell’intero impianto di corso Argentina. Dopo l’apposizione dei cancelli, la Commissione ha pertanto dato l’ok alla riapertura e il settore potrà pertanto tornare ad ospitare i tifosi già da Licata-Ragusa di domenica prossima. Da parte del Comune, è stato pertanto completato l’intero iter.