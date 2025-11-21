Riqualificazione Urbana “Piazza Attilio Regolo”, intervento del consigliere comunale Angelo Curella.

Ieri in consiglio comunale, è stata votata la variazione di bilancio per un finanziamento regionale di € 850.000,00 per il progetto di riqualificazione urbana di Piazza Attilio Regolo.

Sarebbe veramente un ottimo traguardo raggiunto ma purtroppo non è così!

Quello che il sottoscritto ha fatto emergere durante la seduta è veramente scandaloso:

L’ipotesi progettuale prevede la demolizione dei chioschi delle gelaterie DOLCE VITA e CAMMILLERI in quanto sarebbero di intralcio al progetto di sviluppo della città!

Premesso che di questa demolizione, nessuno sapeva nulla né assessori né consiglieri di maggioranza e questo fa veramente pensare!

In ambiente democratico, le cose si ragionano, si discutono e poi si prende la decisione su come e dove agire!

Il Dirigente Arch. Alaimo alla mia specifica domanda sul futuro dei chioschi DOLCE VITA e CAMMILLERI “regolarmente realizzati su un titolo edilizio rilasciato”, ha dichiarato pubblicamente in consiglio di aver ricevuto una Direttiva del Sindaco dove ordina che i chioschi in oggetto, devono essere demoliti e rimossi, pertanto l’ipotesi progettuale non prevede il loro mantenimento.

Tra l’altro sempre il dirigente ha dichiarato che i soldi a finanziamento non basteranno per la realizzazione del progetto e ancora oggi si stanno cercando altre risorse.

Come detto in consiglio, per il sottoscritto la cifra definitiva dell’intervento sarà di circa € 1.200.000,00 quindi si partirà senza le necessarie somme e poi si vedrà, nella speranza che non saranno prelevati dalle casse comunali.

La cosa più scandalosa è che anche dopo il mio appello verso i consiglieri di maggioranza presenti in aula a non votare la variazione di bilancio loro che fanno? Votano positivamente e approvano la riqualificazione stavolta consapevoli che i chioschi saranno demoliti e le attività presenti con gli investimenti fatti dai nostri concittadini imprenditori, saranno completamente distruttesenza pensare alle famiglie, all’indotto che gira attorno e ai lavoratori dipendenti.

Mi preme indicare i nomi dei 10 consiglieri che hanno votato positivamente:

TRIGLIA ANNA – GRACI STEFANIA – GRACI VINCENZO – FEDERICO GIUSEPPE – SITIBONDO MARIA – CALLEA CARMELINDA– CAICO CARMELO – SPITERI GIOVANNI – COSENTINO ROSARIO – BURGIO ANDREA;

E i 3 consiglieri che si sono opposti:

CURELLA ANGELO – CAMMILLERI DANIELE – AMATO FABIO.

Alla fine, dopo il mio voto negativo, ho abbandonato l’aula per protesta nella speranza che venga rivista la proposta progettuale e vengano salvaguardate tutte le attività e strutture preesistenti.

Vi invito a visionare la seduta del consiglio comunale al seguente link: https://licata.consiglicloud.it/home

Angelo Curella – consigliere comunale