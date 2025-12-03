Non sembra esserci limite al peggio. Scassinato nella notte il CUP (Centro unico di prenotazione) dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Asportati diversi computer utilizzati dagli operatori per il servizio quotidiano. Oltre al danno anche la beffa: Attività sospesa al CUP per la giornata di oggi. Le indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia di Licata che hanno già espletato un sopralluogo. Il bottino è stato molto esiguo.
Il link di Lanterna Tv per visionare le immagini:
https://www.facebook.com/share/v/1ZxkptfxN1/?mibextid=wwXIfr