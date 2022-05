Pubblicità

Preoccupazione per un accumulo in via Martiri della Libertà di spazzatura depositato vicino ad una cabina di gas nonostante la presenza di un cartello di pericolo.

“Inutile dire che come responsabile del quartiere – spiega Milena Bonvissuto – non sono valse le raccomandazioni di non lasciare i rifiuti così perché oltre che ad inquinare creano se prendessero fuoco un ingente danno”.