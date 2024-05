Pubblicità

“Esprimo soddisfazione per la grande partecipazione cittadina al primo incontro propedeutico del laboratorio culturale ‘Insieme’. Il progetto offre un’occasione importante

ad artisti e creativi che potranno mostrare le loro abilità acquisendo maggiore visibilità sul territorio e non solo. L’evento si pone come obiettivo quello di promuovere il nostro patrimonio storico, artistico e culturale valorizzando, al contempo, i talenti della nostra città. Un sentito ringraziamento va al sindaco Avv. Angelo Balsamo e all’assessore al Turismo, Maria Sitibondo, perché hanno colto di buon grado la proposta dell associazione “A lanterna” e si ringraziano tutti i partecipanti all’incontro.

Invito tutti i miei concittadini a partecipare a questa bella iniziativa per la nostra Licata.

L’arte e le passioni stimolano nuovi percorsi e nuove scoperte”.

Lo dichiara il consigliere comunale, Andrea Burgio, a margine del primo incontro del progetto “Insieme” a Licata.