Bellissima iniziativa dell’associazione musicale Città di Licata “Amedeo Vella” che ha riproposto Cu ti Lu Dissi di Rosa Balistreri a distanza.

“L’Associazione Culturale-Musicale Città di Licata “Amedeo Vella”, è lieta di presentarvi la propria iniziativa in occasione dell’emergenza sanitaria che ha colpito in larga parte e in special modo il nostro paese – fanno sapere dalla banda muiscale – A causa di detta emergenza, abbiamo dovuto anche noi sospendere tutte le attività, ma ciò non ci ha impedito di concepire questo filmato, attraverso il quale vorremmo lanciare un segnale positivo e di speranza a tutta la cittadinanza licatese e non solo.

Andrete ora ad ascoltare “CU TI LU DISSI”, celebre brano della famosa cantante licatese Rosa Balistreri, arrangiato e diretto dal maestro Amedeo Maniglia ed eseguito dal corpo bandistico dell’associazione con la collaborazione di Dalila Marrali come cantante”.