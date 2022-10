Crollo di calcinacci in via Mangione, nel quartiere Marina. I pezzi – anche porzioni di grosse dimensioni – si sono staccati dal prospetto di una vecchia palazzina disabitata ormai da anni, come tante all’interno dell’antico rione. La strada e la zona dove si è verificato il distacco sono state momentaneamente interdette al transito pedonale in attesa della rimozione definitiva dei pericoli. All’ingresso della via è stato apposto del nastro bianco e rosso. Una ricognizione andrà comunque fatta sull’immobile.