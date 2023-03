Pubblicità

Paura in via Sortino, all’angolo con via Marotta, dove intorno alle 21 è crollata una casa pericolante. Sfollate 2 persone, una famiglia di magrebini. Per fortuna, nel cedimento non si è registrato nessun ferito. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, la Protezione civile comunale e l’associazione Pro Civis. L’area del crollo è stata transennata. La zona è abitata da numerosi nuclei familiari.