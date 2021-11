Pubblicità

Lo avevamo anticipato anche nell’edizione odierna del telegiornale, ha ceduto una parte della Panoramica Sant’Antonino che congiunge con l’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Il terrapieno non ha retto e ala fine è finito sulla sede stradale. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.