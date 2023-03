Pubblicità

Un altro crollo di un vecchio edificio. Dopo quello di San Paolo, stavolta è toccato a una datata costruzione nel quartiere Marina. Intorno alle 5,30 di questa mattina, un botto ha annunciato il cedimento di una porzione di una palazzina in via Sardisco, a pochi metri dalla centrale Piazza Attilio Regolo. Non si registrano feriti anche se un paio di famiglie sono state evacuate e locali commerciali chiusi. La strada è stata chiusa e sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e la Protezione civile comunale.