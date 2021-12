Pubblicità

A Ravanusa è crollata una palazzina in via Galilei, probabilmente ci sono feriti. Il crollo in seguito ad una Esplosione dopo una fuga di gas.

Sui social l’appello del Sindaco D’Angelo per avere quanti più uomini e mezzi possibile.

Sul posto si stanno portando squadre di volontari di Palma, Camastra, Licata e zone limitrofe.

Aggiornamento – Questo il post dell’on. Giusy Savarino

Tragedia a Ravanusa

Pare a causa di una fuga di gas sono crollate delle case in zona via Galilei, sono sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e gli operatori sanitari.

Il Presidente Nello Musumeci informato del fatto ha immediatamente inviato il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina e la squadra di pronto intervento.

VI PREGO NON ANDATE SUL POSTO, CI SONO FIAMME E PERICOLO DI FUGA DI GAS.

Questo è il momento di affidarsi agli operatori esperti tutti sul posto e pregare il Signore per i nostri concittadini.

Aggiornamento ore 23,08 – Primo drammatico bilancio da Ravanusa dove in serata si è verificata una tremenda esplosione, probabilmente a causa di una fuga di gas, con conseguente crollo di un’intera palazzina. Ci sono almeno dieci dispersi. Tra questi una coppia di genitori, due figli piccoli e una donna incinta. Il boato si è udito in tutta la zona squarciando un silenzio che fino a poco prima dominava su tutto il paese. (Fonte grandangoloagrigento.it)