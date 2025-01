Una nota della sezione cittadina della Croce Rossa Italiana dopo l’estrazione dei premi avvenuta ieri al termine di una campagna per la raccolta fondi.

“E abbiamo i nostri fortunati!”

Ieri, 8 gennaio, presso la sede della Croce Rossa Italiana di Licata in via Panepinto, si è tenuta l’estrazione dei premi della nostra recente raccolta fondi.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato, donando il loro contributo e sperando di aggiudicarsi uno dei fantastici premi messi in palio. Grazie alla vostra generosità, abbiamo potuto arricchire il montepremi e rendere questa iniziativa ancora più speciale.

Un ringraziamento particolare va all’azienda “La Depura” che ha donato due buoni sconto da €200 ciascuno per l’acquisto di un depuratore e al talentuoso pittore locale, Pietro Platania, anch’esso volontario della CRI, che ha realizzato un quadro dipinto a mano, donandolo alla causa.

Ed ecco i numeri fortunati:

-Primo premio (quadro dipinto a mano di Pietro Platania): numero 47, rosso.

-Secondo premio (buono da €200 per un depuratore): numero 42, rosso.

-Terzo premio (buono da €200 per un depuratore): numero 30, verde.

I fondi raccolti saranno destinati, come sempre, a supportare le famiglie bisognose del nostro territorio. Grazie alla vostra generosità, potremo continuare a garantire assistenza e sostegno a chi ne ha più bisogno, fornendo beni di prima necessità,

La Croce Rossa Italiana di Licata ringrazia ancora una volta tutti i partecipanti, i donatori e i volontari che hanno reso possibile tutto questo. Insieme, facciamo la differenza!