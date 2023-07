Pubblicità

Questo il testo di un intervento nel corso dell’ultimo Consiglio comunale da parte di Fabio Amato, consigliere del gruppo Restart-Movimento 5 Stelle, che è tornato su molte criticità registrate in città.

“La preoccupante situazione riguardante il succedersi di episodi di microcriminalità in città impone alla politica una serie riflessione e una attenta e puntuale disamina sulle cause che determinano un’escalation criminale senza precedenti.

E’ di pochi giorni fa la notizia dell’accoltellamento di un giovane licatese, l’ultima in ordine cronologico di una serie di fatti criminali a cui la città sembra quasi abituata o per meglio dire assuefatta.

Aumento di tossicodipendenti che hanno sempre più bisogno di denaro per pagare la droga agli spacciatori, aumento della crisi economica, del disagio sociale, mancanza di lavoro e le lacune del sistema giudiziario che non riesce ad applicare pene severe e certe, sono questi i nodi centrali che si potrebbero affrontare in un consiglio comunale aperto appositamente convocato invitando esperti del settore.

La situazione non deve vederci inermi perche’ noi che abbiamo l’onere e l’onore di rappresentare i cittadini abbiamo il dovere di individuare e suggerire a chi di competenza adeguate soluzioni al problema.

Il comune in questo può fare la sua parte:

1) dotando la città di un efficiente sistema di videosorveglianza che attualmente manca;

2) con il potenziamento del personale di Polizia municipale, un servizio essenziale che in questo momento è in sofferenza per la carenza di organico e per il mancato pagamento di tutte le spettanze derivanti dagli straordinari, turnazioni, reperibilità, festivo e notturno, indennità di pubblica sicurezza, indennità covid, ecc., effettuati negli ultimi 3 anni.

Dovremmo essere tutti uniti su questa nostra richiesta, nonchè sulla possibilità di invitare il prefetto di Agrigento, tenendo bene a mente che tutto non dovrà esaurirsi con un consiglio comunale o con l’approvazione di un documento, ma questo civico consesso ha il compito di dare seguito a ciò che si approva e di vigilare affinchè, entro una scadenza che dovremo darci, questo comune possa finalmente dotarsi di un sistema di videosorveglianza e di un corpo di polizia municipale degno di tale nome“.