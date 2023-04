Pubblicità

Con l’uscita dell’urna sacra dalla Chiesa di San Girolamo è iniziata l’ultima parte dei riti del Venerdì Santo. Il “letto” andrà a deporre Cristo dal Calvario e inizierà la lunga processione verso il rientro a San Girolamo.

Licata 4you web Channel sarà in diretta streaming a partire dalle 20,20 per seguire questa ultima parte di processione fino al rientro notturno. Anche stasera ci sarà uno studio interno con spazio maggiore riservato però come sempre al live dalla processione. Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta sui canali Facebook e YouTube di Licata 4you web Channel.