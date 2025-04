Lanterna Tv trasmetterà in diretta streaming la processione di rientro del Cristo alla Colonna. L’appuntamento è per stasera (Giovedì Santo) quando il simulacro uscirà dal Chiostro San Francesco per essere portato in processione all’interno della Chiesa della Carità. L’appuntamento è a partire dalle ore 21.15 sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.