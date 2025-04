È il giorno della processione congiunta tra l’Addolorata e il Cristo alla Colonna. Tutto verrà trasmesso in diretta streaming su Lanterna Tv. Appuntamento a partire dalle 17,45. Alle 18, l’uscita del Cristo alla Colonna dalla Carità che raggiungerà l’Addolorata al Carmine. Da lì comincerà una processione congiunta che per il Cristo alla Colonna si concluderà al Chiostro San Francesco mentre l’Addolorata proseguirà fino al rientro all’oratorio. Prevista la presenza del vescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano. Sarà possibile assistere alla processione in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di Lanterna Tv a partire dalle 17,45.