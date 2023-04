Pubblicità

Il Cristo alla Colonna organizzato dalla Confraternita della Carità stasera farà ritorno nella propria Chiesa. Dopo essere rimasto la notte scorsa al Chiostro San Francesco, stasera dalle 21,30 uscirà per compiere il tragitto inverso. Licata 4you web channel seguirà la processione in diretta streaming a partire dalle ore 21,15 (con un live esterno integrale) e fino al rientro alla Carità dopo le 5 ore e mezza di diretta di ieri in cui Cristo alla Colonna e la Madonna Addolorata si sono “incontrati” al Carmine per compiere insieme una parte di percorso con l’Addolorata rientrata poi a Sant’Agostino alle 23 in punto.