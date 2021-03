Si rinnova la tradizione del Cristo alla Colonna organizzata dalla confraternita della Carità. Il programma prevede per le giornate di mercoledì e giovedì santo l’esposizione del simulacro nella chiesa della Carità dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 21,30. L’accesso in chiesa sarà contingentato per rispondere alle normative anti Covid.