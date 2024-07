Pubblicità

Dopo l’inizio di settimana scorsa, prosegue il sit-in con raccolta firme organizzato dal gruppo Consiliare Restart-5 Stelle. E proprio il gruppo d’opposizione, con una nota, ha ribadito che la raccolta proseguirà anche nei prossimi giorni. “La nostra raccolta firme per la realizzazione di un dissalatore e per l’utilizzo di navi cisterna prosegue. Dopo la prima settimana, in cui ne abbiamo raccolte oltre 1.500, continuerete a trovarci nella nuova location di Corso Serrovira, 30 nei soliti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. L’acqua è un diritto di civiltà e noi continueremo a fare di tutto per contrastare la fase d’emergenza idrica attuale”.