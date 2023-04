Pubblicità

Crisi idrica, intervento di Jenna Ortega, consigliere comunale.

“Finalmente qualcosa si muove verso la risoluzione della grave crisi idrica che da decenni ormai tiene i nostri agricoltori in forte tensione. Mi sento di ringraziare l’Onorevole Tardino per le sue proposte al governo regionale e il grande impegno che sta caratterizzando il suo operato per la risoluzione del problema, sono concorde con lei sull’urgenza di nominare un commissario ad acta per seguire la progettazione di medio lungo termine.

Nelle ultime settimane, dopo l’incontro con l’Assessore Sammartino tenutosi a Licata nei locali del Carmine, abbiamo lavorato per cercare una soluzione realizzabile nel brevissimo periodo. La situazione che abbiamo ad oggi nel territorio licatese è più grave del previsto, tanto che molte aziende sono pronte ad abbandonare Licata ed emigrare all’estero.

Ebbene, in collaborazione con Graci Vincenzo, presidente del consorzio Piano del Salso (costituito da circa 200 aziende agricole del territorio), con l’architetto Ortega Morena e l’agronomo Tommaso Di Teresa, abbiamo individuato, come soluzione realizzabile nel breve periodo, l’approvvigionamento dalla diga San Giovanni di Naro che negli ultimi anni ha utilizzato solamente il 10% delle proprie risorse idriche, utilizzando la vecchia condotta in vetro resina non funzionante della dissalata che da Gela arriva ad Agrigento, solo come tubo canale.

L’intervento prevede l’aggiunta di tubi all’interno della condotta esistente che permetteranno il passaggio dell’acqua per l’irrigazione dei campi. Questa soluzione eviterà espropri e lungaggini burocratiche che spesso rallentano l’attuazione di progetti importanti per la comunità. Da un primo approccio Siciliacque, detentore della dissalata, sembra sia disponibile a consentirci l’uso della condotta, coinvolgendo anche i consorzi di bonifica del territorio. Per quanto riguarda le

spese da sostenere per questo intervento, si sono resi disponibili gli agricoltori del suddetto consorzio Piano del Salso. Aspettiamo di poter sottoporre questo progetto dettagliatamente all’assessore Sammartino che ci ha dato la sua piena disponibilità nel tornare in questi giorni a Licata per poterci nuovamente confrontare.

Sono convinta che mai come adesso abbiamo tutti i mezzi per risolvere il problema: il reale impegno della nostra concittadina eurodeputata Annalisa Tardino, il sincero interesse mostrato dall’assessore Sammartino, i tavoli tecnici istituiti dal presidente Schifani, il pieno interesse e il certo impegno del candidato sindaco Avv. Angelo Balsamo, che auguro per Licata diventi il futuro sindaco e per ultimo ma sicuramente il più importante, è doveroso sottolineare il sacrificio economico che i nostri agricoltori sono pronti a sostenere nonostante siano proprio loro a essere vittime di questa grave crisi”.

Jenna Ortega