Prosegue la raccolta firme organizzata dal gruppo Restart-5 Stelle per la grave crisi idrica che sta colpendo la città. Dopo alcune settimane, a fare un bilancio su come sta andando fin qui la raccolta è stato il capogruppo Daniele Cammilleri che ha risposto ad alcune domande.

Quante firme avete raccolto e in quanto tempo?

“Abbiamo raccolto oltre 2500 firme in soli due settimane. Siamo entusiasti del sostegno che abbiamo ricevuto dalla nostra comunità e siamo grati per la partecipazione attiva dei cittadini”.

Fino a quando ci sarà modo di aderire a questa raccolta firme?

“C’è ancora qualche giorno di tempo per aderire a questa iniziativa. Quindi, invitiamo tutti coloro che sono interessati a sostenere questa importante battaglia a far sentire la propria voce e a firmare. Non ci stancheremo mai di dire che l’acqua è un diritto di civiltà. Uniti possiamo farcela”.

Siete riusciti a coinvolgere tantissime persone in queste settimane, sia prima davanti alla sede del Comune, sia in corso Serrovira. Quali obiettivi vi siete prefissati e come sperate che il problema della crisi idrica venga risolto?

“Con queste firme, che rappresentano al tempo stesso un grido di dolore ed una richiesta di aiuto dei licatesi, vogliamo sensibilizzare il Governo Regionale in merito alla gravissima crisi idrica che stiamo vivendo e sollecitare soluzioni immediate e definitive. E, per questo motivo, a nome del gruppo consiliare Restart – 5 stelle, abbiamo chiesto all’On. Cambiano di chiedere l’inserimento nella manovra finanziaria regionale, che verrà discussa all’Assemblea Regionale tra qualche giorno, del finanziamento di un modulo di dissalazione per il nostro Comune. Riteniamo fondamentale adottare soluzioni sostenibili e durature per garantire una fornitura idrica adeguata, come la realizzazione di un dissalatore o di un modulo di dissalazione all’interno del Comune di Lìcata. Siamo convinti che, lavorando insieme con determinazione e spirito di collaborazione, si possa trovare una soluzione che assicuri un futuro migliore per il nostro territorio”.