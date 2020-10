Il Liceo Linares chiude fino al prossimo 31 Ottobre. Il personale scolastico questa mattina ha rimandato a casa i pochi studenti presenti nelle varie classi e, con la sponda dell’amministrazione comunale, si è deciso per la chiusura dei plessi fino a fine mese. E’ stata attivata la didattica a distanza. Alla base della chiusura dei due edifici (via Preside Malfitano e Piazza Gondar) c’è una crescita notevoli di contagi tra studenti. Un numero certo non c’è ma i tamponi positivi avrebbero superato le dieci unità dando vita ad un mini focolaio.