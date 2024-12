Dopo essersi affermato come valida realtà Fintech nel panorama creditizio nazionale, Fidimed fa ingresso nel 2025 portando significative innovazioni tecnologiche nel segno della sostenibilità. Infatti, Fidimed coglierà le opportunità offerte dai programmi di Intelligenza Artificiale per raccogliere in pochissimo tempo maggiori informazioni ed elementi di verifica disponibili sui motori di ricerca e approfondire, così, riducendo anche i tempi di risposta, la valutazione dei criteri di “bancabilità” di un’impresa o di un progetto per i quali si chiede il finanziamento.

E’ una scelta maturata dal Cda e condivisa con entusiasmo dall’intero staff di Fidimed, composto prevalentemente da giovani professionisti, dopo essersi sottoposti ad un avvincente “impatto” con la nuova realtà.

La “provocazione” è nata dall’A.d. di Fidimed, Fabio Montesano, che nella Conviviale di Natale tenutasi ad Enna, ha colto l’occasione per chiedere ad esperti del settore di mettere i consiglieri d’amministrazione, i responsabili e componenti delle funzioni operative e di controllo, i consulenti e i collaboratori di fronte all’evidenza di una novità che non si può più evitare o rimandare nel tempo e che va affrontata senza pregiudizi, non temendo di subirne negativamente le conseguenze, ma acquisendo le necessarie competenze per governarla e gestirla a favore della qualità del proprio lavoro e al servizio degli interessi delle imprese, mantenendo comunque le fondamentali funzioni del ragionamento e del controllo finale da parte dell’uomo. Il senso è che non si perde il lavoro a causa dell’Intelligenza Artificiale, ma si rischia di perderlo se non la si usa per migliorarsi.

Così il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Enna, Marco Montesano, ha condotto una riflessione, integrata da esempi pratici, sul come l’IA con le sue applicazioni può interagire con la vita quotidiana e con il lavoro di ciascuno di noi; mentre i commercialisti Giovanni Emmi, componente della commissione Intelligenza artificiale e bilanci dell’Ordine nazionale dei commercialisti, e Rosario Emmi, socio senior di Proclama, entrambi esperti in startup e Pmi innovative e nella digitalizzazione dei processi professionali e finanziari anche degli intermediari vigilati da Bankitalia, hanno mostrato i software che possono essere impiegati nella redazione e valutazione di business plan, bilanci, ricerca di informazioni sui soci, valutazione di merito creditizio e istanze di credito e garanzie.

Fabio Montesano, A.d. di Fidimed, ha riferito che “è stato posto un particolare accento sull’Intelligenza Artificiale, uno strumento di tecnologia avanzata che sta rivoluzionando il settore finanziario. Gli interventi di esperti del settore hanno fornito spunti interessanti e prospettive future, con un focus sulle opportunità di investimento nel 2025. Il cambiamento in atto provocherà, da una parte, l’efficientamento dello svolgimento delle attività più routinarie di Fidimed, con una riduzione dei costi di studio ed un miglioramento delle performances reddituali; e, d’altra parte, determinerà il venire meno di alcune attività tradizionali, creando l’opportunità di dedicarsi ad incarichi consulenziali a maggior valore aggiunto. Per cogliere i potenziali benefici di tale innovazione, tuttavia, bisogna governare il cambiamento non restando passivi nel subirlo”.

“Lo scambio di auguri natalizi – ha evidenziato Montesano – è stata anche un’occasione per realizzare un evento di formazione di alto valore, che ha permesso di prendere coscienza della forza innovativa dell’Intelligenza Artificiale applicata al settore finanziario e della strategia di Fidimed delineata per il 2025 con questo supporto. Sarà importante integrare queste nuove tecnologie nei processi aziendali per rimanere competitivi sul mercato”.

“L’evento – ha concluso Montesano – ha rappresentato anche un momento di riflessione sul futuro. Fidimed conferma il forte impegno verso l’adozione di tecnologie sostenibili e innovative, potendo contare su uno staff di professionisti che concorda sull’importanza dell’aggiornamento e che si è mostrato pronto ad affrontare le sfide del mercato. Nel mondo Fidimed la tradizione e l’innovazione possono convivere, creando un ambiente fertile per la crescita e lo sviluppo. Guardiamo al futuro con ottimismo e determinazione”.