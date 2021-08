Pubblicità

La curva epidemiologica a Licata ha preso decisamente una brutta piega. Nella sola ultima settimana, i casi di positività accertati sul nostro territorio sono stati 95 con un trend in crescita costante giorno per giorno.

Per fortuna non c’è carico sul sistema sanitario e la stragrande maggioranza di questi positivi si trovano in isolamento domiciliare. Ma c’è ancora attesa per ulteriori tamponi che stanno per essere processati e potrebbero ulteriormente accrescere il numero delle persone positive. Ampiamente abbattuta quota 200. Secondo gli ultimi dati, i positivi sfiorano le 220 unità.

A nulla sembrano finora essere valsi i tanti appelli lanciati dalla politica, dalle Istituzioni e dalle forze dell’ordine. Oltre ad una campagna vaccinale che continua a proseguire molto a rilento, ci sono poi inaccettabili assembramenti e balli senza utilizzo di mascherine e in barba al rispetto del distanziamento sociale. La situazione licatese connessa al contagio è tra le più complicate a livello provinciale.