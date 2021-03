Palma di Montechiaro si avvia a diventare zona rossa. I casi di soggetti positivi al Covid 19 sono aumentati sensibilmente negli ultimi giorni tanto che se ne contano 54. Il sindaco, Stefano Castellino, dopo i numerosi appelli lanciati alla cittadinanza, ha imposto adesso misure più ristrette e, in attesa della zona rossa, già da domani e fino al 17 marzo, in tutte le scuole di ogni ordine e grado della città del Gattopardo, verranno adottate forme flessibili. In particolare, il 100 per cento delle attività didattiche sarà svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata a distanza; didattica digitale integrata a distanza anche anche per la per la scuola dell’infanzia per i bambini di età superiore a 4 anni ed inferiori a 6 anni, rimane chiusa la scuola dell’infanzia per i bambini di età inferiore a 4.

Inoltre, dal 15 marzo al 6 aprile 2021 inibizione all’accesso nelle seguenti aree del territorio comunale: Piazza Borsellino,Piazza Giulio Tomasi, Via Calamandrei, Via Lombardia, Via Alpi e Via Nebrodi, Lungomare Todaro e Piazza Crucilli, Piazzale Castello, Piazza Bonfiglio, Piazza Cesare Battisti, Piazza Matteotti.