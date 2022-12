Pubblicità

“La sfida in programma domenica 4 dicembre p.v., tra Santa Maria Cilento e Licata, valida per la 14^ giornata di serie D Girone I, è stata rinviata a data da destinarsi in quanto le motivazioni derivano da situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti”.

Lo comunica con una nota il Licata calcio.