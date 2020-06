La terza edizione del Lanterna Fest, la festa popolare della birra e del cibo di strada che per due anni consecutivi si è svolta in estate all’ombra del Faro di Licata, non si farà. Dopo una lunga meditazione, gli organizzatori hanno deciso di cancellare la terza edizione del festival, che si sarebbe dovuta svolgere nel mese di luglio.

“Troppe incognite legate alle norme di distanziamento sociale che rimarranno in vigore durante la stagione estiva e una situazione molto delicata del tessuto produttivo locale e regionale – dicono gli organizzatori – ci hanno spinto a prendere la decisione più sofferta, quella di cancellare quella che in appena due anni si era confermata essere come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate licatese”.

La macchina organizzatrice si sarebbe dovuta avviare nel mese di marzo, ma il lockdown ha bloccato sul nascere l’attività degli organizzatori che adesso, a circa un mese e mezzo dalla data di inizio presunta dell’evento, hanno ufficializzato la cancellazione.

Lanterna Fest tornerà nel 2021.