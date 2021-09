Pubblicità

Quella che si è appena conclusa è stata un’altra settimana dal bilancio pesantissimo sul fronte dei contagi da Covid 19. Ottantacinque i nuovi positivi accertati dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario. Il dato totale dei licatesi positivi si attesta a quota 228 secondo l’ultimo report diffuso dall’Asp. In Provincia solo Favara ha fatto peggio e ha più unità contagiate con 229. Per la seconda settimana di fila, Licata fa segnare numeri davvero troppo alti e che non lasciano intravedere la luce in fondo al tunnel. La propagazione del virus è ancora elevatissima malgrado gli appelli e i continui moniti arrivati sia da Palazzo di Città che da altre istituzioni.

Nelle ultime ore, due ristoranti hanno comunicato via social la momentanea chiusura per sospetti contagi.