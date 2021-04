Una confusione enorme. E’ questo il risultato di 2-3 giorni di decisioni prese e poi annullate per quanto concerne la gestione dei contagi registrati a scuola. Il Comune dapprima annuncia uno screening della popolazione scolastica ed emette ordinanza di chiusura per i plessi del Comprensivo Giorgio. A distanza di poche ore, una nuova comunicazione (scolastica) annulla le precedenti spiegando come “da colloqui intercorsi con il Dipartimento di Prevenzione non saranno effettuati i tamponi nei prossimi giorni, contrariamente a quanto annunciato in precedenza. Si attendono le prossime determinazioni del Dipartimento di prevenzione e del Comune. Fino ad allora rimangono in vigore le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 26 del 15.4.2021 del Sindaco del Comune di

Licata”. Ovvia la confusione tra genitori e studenti spiazzati da decisioni di notevole importanza che cambiano ogni ora.