Tre classi dell’Istituto tecnico Filippo Re Capriata sono state poste in didattica a distanza fino a nuova comunicazione da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Gli studenti delle tre classi del Re Capriata si trovano infatti in isolamento domiciliare fiduciario in seguito all’accertamento di alcuni casi di positività a Covid 19. Il plesso scolastico ha allertato docenti e studenti tramite circolare e attende adesso nuove disposizioni da parte dell’Asp di Agrigento.