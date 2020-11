8 nuovi casi di contagio da Covid19 sono stati comunicati dall’Asp di Agrigento e trasmessi dal comando di polizia municipale. Ecco il post dei Vigili urbani.

COVID-19 aggiornamento della situazione locale al 13/11/2020

“L’Asp ha appena comunicato 8 casi di positività accertata. Di conseguenza il numero degli attuali positivi nella nostra Città sale ad 80.

Ancora 4 e siamo ad 84!

Si raccomanda, ancora una volta, di usare la massima prudenza nei contatti con gli altri, di evitare quelli ravvicinati, di usare la mascherina, di uscire solo per bisogno e di lavarsi frequentemente le mani. Proteggiamoci e proteggiamo chi ci sta intorno.

Ai polemisti a tutti i costi ribadiamo che in queste circostanze è più saggio adottare misure di autoprotezione, piuttosto che trovare un insensato appagamento nell’attribuire colpe all’universo mondo come se loro non ne facessero parte”.