La Direzione Sanitaria dell’ASP per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, con la riapertura delle scuole e in ottemperanza al DPCM del 7 settembre 2020, ha individuato in ogni Distretto Sanitario aziendale, i Referenti per l’Ambito Scolastico di riferimento. I Referenti costituiranno il collegamento tra le Scuole e i Medici e Pediatri di Libera scelta degli alunni, degli studenti e del personale scolastico, per le attività connesse all’avvio delle attività scolastiche, e in particolare cureranno gli eventuali contact tracing, quarantena e isolamento. Saranno in sostanza i riferimenti delle scuole e dei MMG e PLS per ogni questione legata alla gestione dei sospetti casi di contagio nell’ambito scolastico e delle successive procedure.

Il personale medico e sanitario individuato per Licata è composto dal dottore Vincenzo Russotto, dall’infermiera Rosaria Riccobene e dall’assistente sanitaria Maria Rosa Consagra.