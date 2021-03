Il Sindaco Giuseppe Galanti di concerto con l’Assessore ai Servizi Cimiteriali Giuseppe Ripellino ha disposto, con Ordinanza n. 21 del 31 marzo 2021, la chiusura temporanea a partire dalle ore 13,00 di sabato 3 aprile fino a lunedì 5 aprile (compreso), dei cimiteri comunali “Cappuccini” e “Marianello”

Il provvedimento si è reso necessario e opportuno a titolo precauzionale al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, nell’ottica di un rafforzamento delle misure disposte per il contrasto dell’epidemia da Covid-19, in considerazione che nei giorni dal 3 al 5 aprile si prevede una consistente concentrazione di persone che si recheranno ai cimiteri comunali per la commemorazione dei propri cari.