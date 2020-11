Dal Covid 19 si continua a guarire. La Polizia Municipale, in un secondo report giornaliero, ha infatti reso note ben sei guarigioni di persone rimaste in trattamento domiciliare per oltre due settimane.

“L’Asp ha appena comunicato 6 guarigioni – scrive la Municipale –

Pertanto il numero degli attuali positivi a Licata è di 72”.