Pubblicità

C’è di che iniziare a preoccuparsi per quanto concerne l’evoluzione della situazione epidemiologica in città. La Polizia Municipale ha diffuso un nuovo, allarmante report in cui si registra l’ennesima impennata nel numero dei contagi.

“Covid 19, aggiornamento circa la situazione locale alla data del

20/08/2021 – scrive la Municipale – L’Asp di Agrigento ci ha fornito conferma di 1 guarigioni e di 27 nuovi casi di contagio. Per cui il numero dei Soggetti che risultano attualmente in isolamento in quanto positivi sale a 133”.

Una crescita troppo repentina che non fa presagire nulla di buono.