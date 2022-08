Pubblicità

L’incendio della notte scorsa al Cotturo è solo la punta dell’iceberg. Ormai da diverso tempo infatti i residenti della popolosa zona segnalano la creazione di discariche a cielo aperto.

“Da settimane ormai – ci dichiara un residente – segnaliamo la presenza di questi enormi cumuli di rifiuti nei pressi dei cassonetti per la raccolta della spazzatura. E’ evidente che chi non fa la differenziata viene a scaricare qui in questa parte di città. Abbiamo messo in evidenza più volte queste problematiche ma finora non si registra nessun intervento serio. Ogni tanto la raccolta vien effettuata ma a distanza di pochi giorni, i cumuli tornano ad essere enormi con tutte le conseguenze igienico-sanitarie che l’esposizione al caldo può comportare”.