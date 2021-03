Sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso di via Guglielmo Marconi. Le procedure sono state svolte in via d’urgenza sotto riserva di legge come disposto dal commissario regionale. Ultimati gli adempimenti propedeutici, a breve avranno inizio i lavori aggiudicati all’impresa Fresta di Catania per un importo di circa quattro milioni di euro. Con l’avvio di questi lavori, finalmente si pone fine a possibili dissesti franosi mettendo al riparo un consistente nucleo abitativo. Il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza è un funzionario architetto della Regione. Va rimarcata la celerità nell’espletamento delle procedure burocratiche che hanno portato all’aggiudicazione del lavori a distanza di appena una settimana.