“Abbiamo centrato un paio di obiettivi importanti per quanto concerne il risanamento del territorio”. A parlare a Licatanet è l’assessore ai Lavori Pubblici Carmelo Castiglione che spiega nel dettaglio entrambi gli iter.

“Il primo riguarda il costone roccioso di via Marconi. Il progetto è stato esitato dalla conferenza di servizi e a Dicembre partiranno i lavori per un importo complessivo di 6,4 milioni di euro. In questo caso il finanziamento è del dipartimento dissesto idro-geologico. E’ un problema che si trascina da trent’anni e che adesso arriva finalmente a soluzione. Mi dà grande soddisfazione il fatto di arrivare sotto il mio assessorato al completamento dell’iter”.

L’altro obiettivo è quello relativo alla Strada Panoramica Montagna franata in più punti. “Anche qui abbiamo ottenuto un importante risultato – prosegue Carmelo Castiglione – e partirà a breve una manutenzione straordinaria per un importo di circa un milione e duecentocinquantamila euro”.